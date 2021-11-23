Суд дозволив заочне слідство проти екскомандувача ВМС Березовського, який перейшов на службу до росіян

Шевченківський районний суд Києва дозволив заочне слідство проти колишнього Командувача Військово-Морських Сил України Дениса Березовського. Він перейшов на службу до росіян і зараз обіймає посаду замкомандуючого Тихоокеанським флотом РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Вказано, що 18 листопада суд надав дозвіл на провадження спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження проти Березовського. Він підозрюється у держзраді та створенні злочинної організації.

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Більше того, правоохоронці опублікували повістку на допит екскомандувачу ВМС. Він має з'явитися 24 листопада до Херсона для того, щоб ознайомитися з матеріалами справи, отримати обвинувальний акт та повідомлення про підозру.

Нагадаємо, Березовського було призначено командувачем ВМС 1 березня 2014 року під час окупації Криму Росією, але вже наступного дня він зрадив присягу Україні і перекинувся до противника. У РФ його призначили заступником Командувача Тихоокеанського флоту та підвищили до віце-адмірала.