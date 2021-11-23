"Виріжемо всіх мерзотників": Лукашенко про репресії проти громадянського суспільства у Білорусі

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив про те, що у Білорусі й надалі закриватимуть некомерційні організації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко повідомив в інтерв'ю ВВС.

На запитання журналіста, чому Лукашенко знищує громадянське суспільство, він закликав показати Бабин Яр у Білорусі, "де знищені там валяються".

Після цього було озвучено журналістом цифри про ліквідацію 270 НКО з липня. Лукашенко відповів на це, що вони й надалі їх закриватимуть, адже вони спонсоруються Заходом.

"Відповідаю на твоє запитання, не завдавай собі клопоту: виріжемо всіх мерзотників, яких ви фінансували. Ах, ви потурбувалися, що ми знищили ваші структурки, НКО, НУО та інші, які його фінансували. Ми людей, які працювали на Білорусь, які допомагали людям, пальцем не чіпали, а тих, які користувалися вашою допомогою, отримуючи від вас фінансування, і громили тут, ваших, яких ви бачили тут у Мінську - ми, якщо ми когось не ліквідували, то ми їх ліквідуємо найближчим часом", - заявив він.

Журналіст також запитав, за що закрили Офіс з прав людей з інвалідністю та Центр любителів тварин.

"Ви ще назвіть представництво Організації Об'єднаних Націй. Назвіть, чим займалося. Гроші, які мали йти на благодійність, фінансували протести - наймали адвокатів і таке інше. Це що, їхня профільна діяльність? Або там Червоний Хрест і так далі, їх теж назвіть. А те, що ви називаєте тварин - ну, звучить на картинку, а подивіться, чим вони займалися? Для мене, до речі, це новина. Але я впевнений, що це була шильда (прикриття), що вони захищали тварин, а гроші вони отримували на своє існування та на революції тут. Не на революції, а на заколоти. Тому не прикривайтеся цими словами, "тварини ми тут підтримували"...", - сказав Лукашенко.

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Окрім цього, Лукашенко заперечує наявність політичних ув'язнених у Білорусі, стверджуючи, що такої статті немає.

"У нас немає політичної статті, за якою ми вже засудили чи судимо людей. У нас їх немає. Це люди, які порушили білоруське законодавство і скільки їх - у вас же 300 було, 400, 600, тепер уже 870. Завтра вам Фішер з Америки скаже, що їх 980 - ви підспівуватимете", - заявив диктатор.