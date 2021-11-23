Маас про зустріч в нормандському форматі: М’яч для вирішення протиріч лежить на полі Москви. ЄС тут говоритиме одним голосом

Необхідно вести діалог із тими, хто не поділяє європейські цінності, адже "максимальний тиск" і спроби ізоляції, політика "роз’єднання" чи наполягання на власній моральній перевазі рідко ведуть до мети у міжнародній політиці.

Про це заявив в.о. міністра закордонних справ ФРН Гайко Маас під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дипломат нагадав, що нещодавно Росія відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ "Нормандського формату".

"Ці процеси показують, що м'яч для вирішення наявних протиріч лежить на полі Москви. Європейський Союз тут говоритиме одним голосом, я в цьому твердо переконаний", - заявив очільник німецького МЗС.

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При цьому він переконаний у необхідності вести діалог із тими, хто не поділяє європейські цінності, адже "максимальний тиск" і спроби ізоляції, політика "роз’єднання" чи наполягання на власній моральній перевазі рідко ведуть до мети у міжнародній політиці. Тому важливо, щоб Німеччина виступала за дипломатичні рішення конфліктів і супереченостей у всьому світі - навіть якщо це спочатку викликає внутрішньополітичне непорозуміння або критику, зауважив дипломат. Він додав, що Німеччина ніколи не захищатиме свої цінності з позиції слабкого, адже її економіка сильна, суспільство - стабільне, держава – дієздатна, у Берліна є сильні партнери та союзники в Європейському Союзі, НАТО та в усьому світі.

Глава МЗС ФРН заявив, що хоча його країна й готова продовжувати брати на себе міжнародну відповідальність у майбутньому, але зрозумілим є, що "важелі впливу на інші країни мають межі, а... експорт прийнятних для нас форм правління не може бути єдиною метою німецької зовнішньої політики".

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"Натомість німецька зовнішня політика має поставити перед собою реалістичні цілі в майбутньому, які відповідають чітко визначеним німецьким інтересам: настав час покінчити з ілюзіями", - заявив Маас.