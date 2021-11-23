У 2022 році на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" будуть доступні регулярні перевезення, - Мінреінтеграції

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук анонсує, що на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" будуть доступні регулярні перевезення у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Наразі ДП Мінреінтеграції вже вирішує питання розміщення автостанції на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на ТОТ та виїзду з неї. Віце-прем’єр-міністр зазначила, що наразі розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для зазначених КПВВ, які перевозитимуть людей", - йдеться в повідомленні.

"Нам треба запропонувати легальний шлях. Нелегальні перевізники з’являються тоді, коли легальний шлях не працює й ніхто це не контролює. Саме це ми обговорювали вчора на засіданні з правоохоронними органами Херсонської області та АР Крим. Ми вже готові оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого це питання перевезення, коли ми говоримо від нуля і до населених пунктів, буде вирішене", - зазначила Верещук.

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