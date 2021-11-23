Стан здоров'я Саакашвілі покращився, фізично він набагато активніший, - лікар Цискарідзе

Лікарі консиліуму, які оглянули у вівторок у військовому госпіталі міста Горі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, заявляють, що його стан на четвертий день відновлювального лікування після тривалого голодування стає дедалі кращим.

Про це повідомив журналістам лікар Олександр Цискарідзе, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Фізично Міхеіл Саакашвілі набагато активніший. Загальна тенденція позитивна, залишаються певні неврологічні порушення, але для їх усунення потрібен час", - сказав лікар.

Він зазначив, що лікування триває комплексно за участю багатьох фахівців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: Я злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.