МОЗ має намір залучати релігійні громади до кампанії вакцинації проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я зацікавлене у залученні всіх небайдужих офіційних релігійних громад до вакцинальної кампанії проти коронавірусу.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда під час церемонії відкриття центру вакцинації у столичній мечеті Ар-Рахма, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо в цьому допомогу державі, громадянам та парафіянам. Усі місця, які хочуть допомогти людям захиститися, ми сприймаємо як належне", - сказав Комаріда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт вакцинації проти COVID-19 відкриється у київській мечеті Ар-Рахма

Як повідомлялося, центр вакцинації проти COVID-19 у київській мечеті Ар-Рахма працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень.