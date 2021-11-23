Підвищення тарифу на розподіл газу стане вбивчим для українських підприємств, – експерт

Підвищення тарифу на розподіл газу змусить закриватись бізнес, який і так у важкому стані через коронакризу.

Про це заявила Оксана Чорноморець, голова ГО "Фундація підприємницьких ініціатив м. Ладижин", коментуючи ініціативу щодо підвищення тарифу на розподіл газу, яку висловила частина облгазів.

"Там не на 10-20% підвищення, а в рази, у 3-4 рази. Для нас це дуже важко, неможливо. Це призведе до закриття деякого бізнесу. Тому що важко вижити в таких умовах", - сказала Чорноморець. Вона наголосила: зараз більша частина країни перебуває в "червоній" карантинній зоні, тож окремі види бізнесу знову змушені обмежувати та скорочувати свою діяльність. За таких умов підвищення тарифів на розподіл газу для багатьох підприємств стане вбивчим. "Весь бізнес дуже негативно до цього ставиться. Тому що в умовах коронавірусу, в тих реаліях, в яких ми зараз є, ми в червоній зоні, то нам взагалі настільки складно, що це неможливо. І підвищувати нам тарифи ще на щось – це просто нереально", - пояснила Чорноморець.

Раніше політолог Олександр Леонов заявив, що зростання тарифу на розподіл газу збільшить його ціну для споживачів, що негативно позначиться на рейтингу президента, який продовжить падати. Нагадаємо, нещодавно низка облгазів подала проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу у 2022 році, якими передбачається їхнє підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу.