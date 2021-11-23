Штам "Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантину, - ВООЗ про причини спалаху COVID-19 в Європі
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У Європі зафіксовано високий рівень захворюваності на коронавірус. На це впливають три фактори.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, високому рівню захворюваності на COVID-19 в Європі сприяють штам" Дельта", відмова від вакцинації і ослаблення карантинних обмежень.
За словами представника ВООЗ, сьогодні ситуація з COVID в Європі і Центральній Азії дуже серйозна.
"На нас чекає сувора зима, але ми не повинні залишатися без надії, тому що всі ми - уряди, органи охорони здоров'я, окремі особи - можемо вжити рішучих заходів для стабілізації пандемії", - підкреслив Клюге.