Технічна несправність та людський фактор: в поліціїї Болгарії назвали причини моторошного ДТП, в якому живцем згоріли 45 осіб

Болгарська поліція розглядає дві основні версії причини ДТП зі згорілим автобусом, що сталася неподалік села Боснек.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV" із посиланням на місцеві ЗМІ.

Головними причинами трагедії могли стати: раптова технічна несправність автобуса та людський фактор (помилка водія). Про це заявив голова Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов.

За попередніми даними, загинули 45 або 46 людей (точну кількість встановлять пізніше, – Ред.), зокрема 12 дітей. Семеро пасажирів – дві жінки та п’ятеро чоловіків – доставили до лікарні Пирогов у Софії, їхньому життю нічого не загрожує. Наймолодшому, кому вдалося врятуватися з палаючого автобуса, 17 років.

Сарафов також повідомив, що багато тіл обгоріли так, що їх буде дуже проблематично ідентифікувати.

"Тіла спалені до невпізнання, необхідно взяти зразки для встановлення особи кожного з них", - заявив він.

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Загиблі були громадянами Північної Македонії та Албанії. Раніше речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що серед загиблих громадян України немає.

З екскурсії зі Стамбула поверталися чотири автобуси з номерами Північної Македонії. Незадовго до трагедії вони зупинялися на заправній станції.

ДТП з автобусом у Болгарії сталася в ніч проти 23 листопада на трасі Софія — Благоєвград.