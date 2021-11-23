Відбулося перше засідання ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова

19 листопада відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування смерті (вбивства) народного депутата України Полякова Антона Едуардовича, утвореної Постановою Верховної Ради України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.

На початку засідання члени ТСК обрали секретарем Комісії народного депутата Олександра Качуру. Голова ТСК Анна Скороход поінформувала, що відповідно до Закону "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України" на першому засіданні Комісія має прийняти рішення про внесення пропозицій Голові Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу секретаріату слідчої комісії. За наслідками обговорення для забезпечення повноцінного функціонування ТСК було вирішено залучити на громадських засадах двох осіб до складу секретаріату Комісії.

Учасники засідання затвердили план та порядок роботи слідчої комісії. Так, було вирішено запросити у ГУНП у м. Києві та Київській міській прокуратурі матеріали кримінального провадження за фактом смерті А. Полякова. Комісія планує вивчити та проаналізувати наявну інформацію у кримінальному провадженні, а також допитати свідків. Комісія планує за необхідності залучати додаткових фахівців у галузі криміналістики для повного, всебічно та об’єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження.

Після отримання необхідних матеріалів члени ТСК домовилися зібратися на чергове засідання для дослідження матеріалів, розподілу доручень між членами слідчої комісії та утворення, у разі необхідності, робочих груп за напрямами визначених завдань.

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18 листопада Рада створила ТСК з питань розслідування смерті нардепа Полякова.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко написала, що смерть нардепа Полякова настала внаслідок реакції алкоголю і метадону.

Пізніше стало відомо, що слідство розглядає дві версії смерті нардепа Полякова: самостійне вживання метадону або отруєння.

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