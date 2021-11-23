Путін - очільник держави вбивць, - головний розслідувач Bellingcat Грозєв

Болгарський журналіст, медіаменеджер, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв вважає, що президент РФ Володимир Путін "давно перейшов рівень своєї компетентності".

Таку думку він висловив у інтерв'ю Дмитрові Гордону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Грозєв розповів, що вперше побачив Путіна наживо в середині 1990-х. Тоді Путін працював у мерії Санкт-Петербурга, а Грозєв жив у цьому місті та керував радіостанцією.

"Я вперше зіткнувся з ним, коли жив і працював у Петербурзі, це було 1995 року. Виявилося, що він підписав нашу першу ліцензію для радіостанції "Ельдорадіо". Тому що він тоді відповідав за спільні підприємства, а наше було американсько-російським. Потім він опинився на якомусь нашому святі – десь у кутку сидів (ми знайшли фотографію). Його запросили від мерії, і він (сидів,- Ред.) у кутку, абсолютно ні з ким не спілкувався. Мабуть, людина з комплексами все-таки", – сказав Грозєв.

"Він вас документував, ви цього не зрозуміли", – пожартував Гордон.

"Цілком можливо, до речі. Людина, яка закінчила американський університет, молода, раптом над ЗМІ контроль має... Можливо, так і було", – відповів Грозєв.

Він назвав Путіна "очільником держави вбивць" і "очільником держави, яка постійно бреше".

"Не треба більше продовжувати... Зрозуміла моя думка про нього", – наголосив розслідувач.

Гордон запитав, чому Путін, який розв'язав війну в Україні, досі є рукопотискним у світі.

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"Це риторичне запитання. Я сам кілька разів ставив його публічно, особливо після нашого розслідування про "бригаду смерті" (Bellingcat випустила кілька розслідувань про те, що у РФ є система політичних убивств опонентів влади, у злочинах беруть участь співробітники Служби захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом та спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ. – Ред.). Я вважав, що він має перейти як щонайменше в категорію Лукашенка. Тобто божевільного диктатора, якого навіть якщо люди визнають формально правителем, уникають будь-якого спілкування з ним. Вважав, що має бути така кількість морального обурення, яка переважує прагматику. Але цього не бачу. Ближчою до цього є поведінка (президента США Джо. - Ред.) Байдена, який назвав його вбивцею і потім у вічі сказав йому щось схоже, а ось серед європейських лідерів не бачимо цього. Для мене це незрозуміло", – сказав Грозєв.

Великобританія після виходу із ЄС, за спостереженнями розслідувача, "стала агресивніше поводитися".

Він вважає, що "кожна країна має отримати негатив від Кремля", щоб у підсумку вона змінила свою думку щодо Росії.

"Багато хто із західних громад не стежить за новинами, не цікавиться війною між Україною та Росією, що це все з вини Росії, що в Чехії вибухали склади, а в Болгарії вбивали когось... Але коли це приходить до тебе, то змінюється спосіб мислення", – переконаний розслідувач.

Він зазначив, що зараз спрогнозувати, коли у РФ зміниться влада, неможливо.

"Усе, про що ми думаємо, що воно назавжди, за рік просто зникає. І за рік ми думаємо: як ми цього не бачили? Ми не знаємо, як цей режим піде. Але я впевнений, що для нас буде несподіванкою, як він піде", – сказав Грозєв.

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Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що вважає Путіна "вбивцею". У свою чергу Путін відповів: "Хто обзивається, той так і сам називається".