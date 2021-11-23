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Байден розпорядився задіяти стратегічний нафтовий резерв США для зниження цін та забезпечення постачання нафти у світі, - Білий дім

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Байден розпорядився задіяти стратегічний нафтовий резерв США для зниження цін та забезпечення постачання нафти у світі, - Білий дім
Міністерство енергетики США надасть доступ до 50 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни для американців та забезпечити постачання нафти у світі.

Відповідне розпорядження дав сьогодні президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт Білого дому.

"Сьогодні президент оголошує, що міністерство з питань енергії забезпечить доступ до 50 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового запасу, щоб знизити ціни для американців та вирішити проблему невідповідності між попитом на виході з пандемії та пропозицією", - йдеться у заяві.

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У Білому домі підкреслили, що Байден працює з країнами по всьому світу, щоб вирішити проблему нестачі поставок нафти, оскільки світ виходить із пандемії.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Треба чавити лапатну бензоколонку...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Совдепію саме так і розчавили-зниженням ціни нафти...
  • alex lagun
    кацапа,ты главное пойми: когда империя зла ******** распадется,вся планета Земля станет намного чище и безопасней!
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