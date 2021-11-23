ЄС внесе до чорного списку турфірми, які сприяють нелегальній міграції, - Bloomberg

ЄС готує документ, згідно з яким каратимуть туристичні та транспортні компанії. Мова про ті, які сприяють нелегальним перевезенням мігрантів в Європі.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Європейський Союз готує новий правовий інструмент, який дозволить карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, щоб перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС", - йдеться в повідомленні.

Як інформує видання, Європейська комісія оголосить про відповідні заходи вже у вівторок.

"Новий механізм, спрямований на покарання тих, хто сприяє незаконному ввезенню мігрантів до ЄС, є останньою відповіддю на кризу на білоруському кордоні, де уряд звинувачується у скоєнні гібридних нападів на блок шляхом відправлення тисяч нелегальних мігрантів на кордони Польщі, Литви та Латвії", - додають у повідомленні.

Вказано, що до такого кроку ЄС влався після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що Європа стикається із "синхронізованою" загрозою безпеці через прикордонну кризу.

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У Європейській комісії вважають, що нещодавні події з мігрантами "не могли б відбутися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо".

Зазначено, що всі транспортні оператори, що охоплюють сухопутні, повітряні, внутрішні водні та морські шляхи, які, займаються або полегшують контрабанду, або торгівлю людьми в ЄС, можуть зіткнутися з призупиненням ліцензій, обмеженнями на свої європейські операції та заморожуванням транзиту через Європу.