Бустерну дозу не запровадять, доки не вакцинують 50% населення, - МОЗ

Бустерна доза в Україні буде запроваджена згідно з рекомендаціями ВООЗ, але не раніше, ніж проти COVID-19 буде провакциновано щонайменше 50% населення.

Про це сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда 23 листопада на відкритті центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Наразі офіційно тільки 5 країн дозволили використання бустерної дози. Позиція ВООЗ поки що не використовувати бустерну дозу. Ми на постійному контакті з ВООЗ, і коли буде така необхідність, ми будемо слідувати їх рекомендаціям і вводити бустерну дозу. Але це буде не раніше, ніж буде провакциновано 50% населення", - зазначив Комаріда.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

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