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Бустерну дозу не запровадять, доки не вакцинують 50% населення, - МОЗ

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Бустерну дозу не запровадять, доки не вакцинують 50% населення, - МОЗ
Бустерна доза в Україні буде запроваджена згідно з рекомендаціями ВООЗ, але не раніше, ніж проти COVID-19 буде провакциновано щонайменше 50% населення.

Про це сказав перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда 23 листопада на відкритті центру вакцинації в мечеті Ар-Рахма в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Наразі офіційно тільки 5 країн дозволили використання бустерної дози. Позиція ВООЗ поки що не використовувати бустерну дозу. Ми на постійному контакті з ВООЗ, і коли буде така необхідність, ми будемо слідувати їх рекомендаціям і вводити бустерну дозу. Але це буде не раніше, ніж буде провакциновано 50% населення", - зазначив Комаріда.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розгляне питання третьої дози COVID-вакцини після вакцинації понад 50% населення.

А згодом Ляшко заявив, що необхідно мати 70% щепленого населення.

Дещо пізніше голова МОЗ зазначив, що в Україні будуть вводити бустерну (третю) дозу вакцини тоді, коли принаймні один раз щеплення від коронавірусу отримають щонайменше 60% дорослого населення.

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Ну єто же очень просто на самом деле. Счас ковидобесы будут обвинять не ширнутых в том, что из-за них они не могут очередную дозу отхватить.
  • Привет
    К тому моменту четверть из ныне вакцинированных превратятся в невакцинированых....их зеленый сертификат в дие потеряет цвет...а бумажный перестанет действовать..со всеми вытекающими из этого...
    Не возможность пользоваться транспортом...ходить на работу...и так далее...
    Как они бедненькие это переживут....я даже не знаю...😀
  • Eugen Mk
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