ОП вимагав від організаторів конференції у Галіфаксі скасувати запрошення Порошенку, - Єлісєєв

Дипломат заявив, що Офіс Зеленського "вдався до інтриг".

Офіс Президента Зеленського "фактично шантажував" організаторів Міжнародної безпекової конференції у Галіфаксі з вимогою не допустити до неї п’ятого президента Петра Порошенка. Про це в ефірі радіо "НВ" заявив український дипломат Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.



Коментуючи підсумки конференції, Єлісєєв зазначив, що участь офіційної делегації від України могла би бути більш суттєвою, "якби не інтриги з боку Банкової".



"Виникає питання, наскільки українська сторона тут активно спрацювала. Я тут змушений, як кажуть, додати трошки ложку дьогтю. Чому? Тому що несподівано виникла така не дуже зручна ситуація для України. Організатори запросили звичайно офіційних представників з Києва. І, на жаль, офіційний Київ перед початком конференції почав шантажувати організаторів конференції, канадійську сторону: мовляв, умовою участі високої делегації буде те, якщо вони відкличуть запрошення, надіслане п’ятому президенту Порошенку для участі у цій конференції", – повідомив Єлісєєв.

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Дипломат додав, що організатори конференції "на цей шантаж не пішли", запрошення не відкликали.



"І як наслідок для того щоб, як кажуть, збалансувати участь п’ятого президента, в авральному порядку на цю конференцію була надіслана делегація на чолі з секретарем РНБО Даніловим", – констатує дипломат.



На запитання ведучого, чи планувалася попередньо участь президента Зеленського, Єлісєєв відповів: "Я не готовий коментувати. Планувався там, я так розумію, міністр закордонних справ".



"Єдине, мені як представнику України було не дуже приємно слухати від організаторів натяки, що в умовах, коли дійсно є реальна загроза другої фази вторгнення Росії на територію України замість того, щоб займатися консолідацією патріотичних, проєвропейських, демократичних сил всередині держави, ми намагаємося показувати розбіжності між нами і висувати незрозумілі претензії до канадійської сторони", – резюмував Єлісєєв.



Нагадаємо, 18 листопада Порошенко вилетів на безпековий форум у Канаді.



Зазначимо, що міжнародний безпековий форум 2021 року відбувся у канадському Галіфаксі. На нього з'їхалися вищі посадовці країн, голови військових відомств та дипломати.



Порошенко зустрівся з президентом Світового конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу українців Канади. Крім проблем нацбезпеки, на зустрічі йшлося про корупцію та свободу слова в Україні.