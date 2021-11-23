ФСБ РФ заявляє, що підліток в Казані готував напад на школу за вказівкою українця
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Неповнолітнього затримали в Казані, вдома в нього знайшли пневматичну гвинтівку.
Про це повідомили у ФСБ Росії, інформує Цензор.НЕТ.
Російські спецслужбовці заявляють, що попередили збройний напад на один з казанських закладів освіти та затримали неповнолітнього.
У нього вдома виявили пневматичну гвинтівку, а також "засоби зв’язку" із запитом про переробку її на бойову зброю у пошуковику.
"Згідно з отриманими свідченнями затриманого, до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера "Телеграм" Овсюк Ярослав, який мешкає на території України", - йдеться у повідомленні ФСБ.
Справу розслідують за статтею про приготування до вбивства двох чи більше осіб КК РФ.