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ФСБ РФ заявляє, що підліток в Казані готував напад на школу за вказівкою українця

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ФСБ РФ заявляє, що підліток в Казані готував напад на школу за вказівкою українця
Неповнолітнього затримали в Казані, вдома в нього знайшли пневматичну гвинтівку.

Про це повідомили у ФСБ Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Російські спецслужбовці заявляють, що попередили збройний напад на один з казанських закладів освіти та затримали неповнолітнього.

У нього вдома виявили пневматичну гвинтівку, а також "засоби зв’язку" із запитом про переробку її на бойову зброю у пошуковику.

"Згідно з отриманими свідченнями затриманого, до скоєння масового вбивства його схиляв користувач месенджера "Телеграм" Овсюк Ярослав, який мешкає на території України", - йдеться у повідомленні ФСБ.

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Справу розслідують за статтею про приготування до вбивства двох чи більше осіб КК РФ.

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Топ коментарі

  • Антип61
    И систематически, намазав живот ядом, он прогуливался по Красной площади - готовил покушение на Главпедофила всея Рассеи...
  • Орест Орест
    Неубедительно..... Взорвите пару домов с кацапами....
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Боже, яка нісенитниця. Та чому дивуватися - кацапи вони і є кацапи. Дивно що ще візиток Яроша не знайшли.
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