Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального, - Бутусов

Військовослужбовці змушені купувати пальне за власні гроші. Командування змушує їх подавати папери на отримання пального, але не задовольняє ці прохання.

Про це розповів заступник командира одного з батальонів, слова якого наводить у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В зону ООС зайшли 4 листопада. Досі на життєдіяльність не отримали жодного літру пального. Підвозим технічну воду для помивки особового складу, продукти, хліб, дрова тощо з того, що залишилось в баках при виїзді. Це вже край. Військовослужбовці змушені зі своїх грошей покупати", - розказав він.

За словами військовослужбовця, командування змушує їх подавати нескінченні папери на отримання пального.

""Пишіть заявку". Написали. Пального та мастил нема. Тоді знов видумують: "Пишіть доповідь на життєдіяльність на місяць". Написали. Пального нема. Тоді замість пального видумують нову вводну: "Давайте бакову потребу". І це написали. Знов нічого. "Давайте довідку скільки треба на життя на 5 діб". Написали. Потім: "Ні, давайте знову на бакову. Що? А, вже подавали? А тоді порахуйте які у вас залишки". А палива нема", - поділився він.

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Заступник командира батальону додав, що опинився у подібній ситуації вперше з 2015 року.

"Три тижні без пального - і це при тому, що начальник ГУР МО К.Буданов заявив про російський наступ у січні. Чому влада не вирішує тоді нагальні питання забезпечення напередодні масштабних бойових дій? Що буде з технікою без запасів пального після початку активних бойових дій, і хто тоді буде відповідати за наслідки?" - додає від себе Бутусов.