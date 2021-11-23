Один із батальйонів у зоні ООС вже 3 тижні не отримує пального, - Бутусов
Про це розповів заступник командира одного з батальонів, слова якого наводить у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В зону ООС зайшли 4 листопада. Досі на життєдіяльність не отримали жодного літру пального. Підвозим технічну воду для помивки особового складу, продукти, хліб, дрова тощо з того, що залишилось в баках при виїзді. Це вже край. Військовослужбовці змушені зі своїх грошей покупати", - розказав він.
За словами військовослужбовця, командування змушує їх подавати нескінченні папери на отримання пального.
""Пишіть заявку". Написали. Пального та мастил нема. Тоді знов видумують: "Пишіть доповідь на життєдіяльність на місяць". Написали. Пального нема. Тоді замість пального видумують нову вводну: "Давайте бакову потребу". І це написали. Знов нічого. "Давайте довідку скільки треба на життя на 5 діб". Написали. Потім: "Ні, давайте знову на бакову. Що? А, вже подавали? А тоді порахуйте які у вас залишки". А палива нема", - поділився він.
Заступник командира батальону додав, що опинився у подібній ситуації вперше з 2015 року.
"Три тижні без пального - і це при тому, що начальник ГУР МО К.Буданов заявив про російський наступ у січні. Чому влада не вирішує тоді нагальні питання забезпечення напередодні масштабних бойових дій? Що буде з технікою без запасів пального після початку активних бойових дій, і хто тоді буде відповідати за наслідки?" - додає від себе Бутусов.