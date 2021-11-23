Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій "Київського метрополітену"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
Так, перед початком гри, яка розпочнеться о 19:45, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. "Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.
Нагадаємо, що наразі заборонено перевезення пасажирів у столичному метро (крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.