Сьогодні можливі обмеження в роботі трьох станцій "Київського метрополітену"

Сьогодні, 23 листопада, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Баварія" (Мюнхен), можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Так, перед початком гри, яка розпочнеться о 19:45, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. "Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності та закликає дотримуватися маскового режиму.

Нагадаємо, що наразі заборонено перевезення пасажирів у столичному метро (крім осіб до 18 років) без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

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