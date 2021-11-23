Співпраця з МВФ забезпечує майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні на наступний рік, - Марченко

Продовження програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом є можливістю отримати в бюджет всю суму коштів, передбачених чинною програмою - 5 млрд дол. США.

Про це Укрінформу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовження Програми співробітництва на 2022 рік є можливістю отримати в бюджет всю суму коштів, передбачених існуючою програмою, у розмірі 5 млрд дол. США. Це дозволить нам закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні на наступний рік за суттєво нижчою вартістю, ніж наші ринкові операції", - наголосив міністр фінансів.

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Він нагадав, що транш – це не тільки кредитні гроші.

"Це показник довіри до нас, як до країни, і підтримки планів уряду. Наявність програми з МВФ дає можливість вести переговори щодо фінансування і з іншими офіційними кредиторами для подальшого залучення дешевого фінансування", - вважає Марченко.

За словами міністра, МВФ підтримав плани уряду щодо запровадження середньострокового бюджетного планування, передбаченого Бюджетною декларацією. Тепер важливо, щоб парламент схвалив бюджет на 2022 рік відповідно до параметрів, закладених у Бюджетну декларацію.

Також Марченко повідомив, що наступні перегляди програми з МВФ відбудуться у березні та червні 2022 року.

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"Уряд узгодив з Фондом перелік заходів, тому ми очікуємо, що наступні перегляди програми відбуватимуться відповідно до плану в березні та червні наступного року", - зауважив міністр.