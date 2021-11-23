Одним із ускладнень COVID-19 є тромбоз, - МОЗ

Серед ускладнень коронавірусної хвороби COVID-19 дослідження все частіше називають тромбоз.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі все частіше з’являються наукові підтвердження про порушення функції згортання крові, що призводить до утворення тромбів, у хворих на COVID-19. Окремі дослідження стверджують, що тромбоемболія легеневої артерії наявна у більше половини померлих унаслідок COVID-19. Ще одне дослідження, яке провели у Франції та Нідерландах, свідчить, що близько 20-30% пацієнтів, які важко перенесли коронавірусну хворобу, мають тромботичні ускладнення", - йдеться в повідомленні.

Тромбоз - це стан, за якого у людини утворюються згустки крові в судинах, тобто тромби. Залежно від місця їх утворення, тромбоз може бути - венозний чи артеріальний.

Найчастіше тромби утворюються у глибокій вені ноги та можуть пересуватись по кровоносним судинам й потрапляти у легені (тромбоемболія легеневої артерії - ТЕЛА). Тромбоз глибоких вен та ТЕЛА потенційно можуть призвести до смерті.

В міністерстві зазначили, що серед ризиків утворення тромбів є куріння, вживання протизаплідних пігулок, варикозне розширення вен, малорухливий спосіб життя, ожиріння, вагітність, вживання алкоголю тощо.

Крім того, до факторів утворення тромбів відноситься тривале перебування на лікарняному ліжку, хірургічні операції, онкологічні захворювання, випадки тромбозів у родині.

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