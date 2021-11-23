Одного українського воїна поранено на Донбасі. Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь, - штаб ООС
1 4225
Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли на Донбасі, поранення зазнав один український воїн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В напрямку Зайцевого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.