Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн

Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні грошові кошти як авансовий платіж за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн", - зазначають в столичній прокуратурі.

Також акцентується увага, що відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов'язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

"Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред'явлено позов до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами", - резюмували в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 100 млн грн на коригування проєктів будівництва метро в Києві, - Мінінфраструктури