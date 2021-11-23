Новини

Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн

7 24231
Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн
Київська міська прокуратура в судовому порядку вимагає стягнути 183 млн грн з підрядника будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар в Києві.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що підряднику було перераховано бюджетні грошові кошти як авансовий платіж за договором будівництва двох станцій метро та вилочного відгалуження на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар. Однак, отримавши авансовий платіж, підрядник використав частину коштів не за призначенням та розмістив понад 1,5 млрд грн на депозитні рахунки у банківській установі, отримавши з них упродовж 2019 року власний дохід (відсотки від розміщення коштів) у сумі 139,1 млн грн", - зазначають в столичній прокуратурі.

Також акцентується увага, що відповідно до чинного законодавства та умов договору, встановлено обов'язок підрядника використовувати зазначені кошти виключно за конкретним цільовим призначенням, а саме для будівництва лінії метрополітену.

"Реагуючи на виявлене порушення, Київською міською прокуратурою пред'явлено позов до господарського суду міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, КП "Київський метрополітен" про стягнення з підрядника грошових коштів у сумі 139,1 млн грн, які ним отримані за рахунок нарахування відсотків на бюджетні кошти, а також 44,4 млн грн відсотків за безпідставне збереження та користування бюджетними коштами", - резюмували в прокуратурі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 100 млн грн на коригування проєктів будівництва метро в Києві, - Мінінфраструктури

Підрядник будівництва метро на Виноградар розмістив понад 1,5 млрд грн авансового платежу на депозит та отримував відсотки. Прокуратура вимагає стягнення 183 млн грн 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Kiт Бегемот
    Если подрядчик выполняет свой объём работ в срок, то может смело послать истцов. Где ему держать деньги - на депозите или под подушкой не их дело.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сами себе противоречат...
    а ковидный фонд укатывать в асфальт - это целевое использование???
    а ковидный фонд раздавать ментам и на съемки фильмов - это целевой использование????
    а вот часть денег разместить на депозит (не украсть к удивлению) - это уже преступление против тех кто не додумался до этого...
  • Игорь Васечкин f37cf7d2
    а педаля как всегда был не в курсе
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини