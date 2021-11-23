Росія залюбки віддасть Україні Донбас, але не Крим, - журналіст Bellingcat Грозєв

Прогноз щодо майбутнього українських Донбасу та Криму озвучив головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat, болгарський журналіст Христо Грозєв, який став головним джерелом інформації про "Вагнергейт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтернет-видання "Гордон", в якому 23 листопада 2021 року анонсовано інтерв’ю з автором серії розслідувань про злочини російської влади Грозєвим.

Щодо повернення частини окупованих материкових земель України, він пояснив таке: "Росія із задоволенням віддасть Донбас, бо не знає, як його інтегрувати та як фінансувати цю інтеграцію".

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Для повернення Криму, на думку журналіста, доведеться застосовувати жорстких дій, котрі, ймовірно, можуть призвести до зміни влади в Російській Федерації. Для цього потрібно понад п’ять років, не менше.

"Щоб вона віддала Крим, вважаю, має бути примус до цього. Жодних м'яких сценаріїв для цього не з'явиться. Майже впевнений, що якщо буде зміна влади [у Росії] – а вона буде, – то потім буде можливість підписати глобальний пакт світу з новим правителем. Сподіваюся, це буде не один [правитель], а коаліція", – висловив припущення розслідувач Грозєв.

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