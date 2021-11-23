Зеленський призначив опоблоківця і колишнього менеджера Ахметова - Ростислава Шурму заступником керівника Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 592/2021 про призначення Ростислава Шурми заступником керівника Офісу глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на офіційний сайт президента.

Як повідомляється, на цій посаді Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.

"Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності", – розповів новопризначений заступник керівника Офісу глави держави.

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Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" ("економіка та підприємництво") та Київський економічний університет ім. Гетьмана ("економічна теорія").

Протягом 15 років працював у промисловості. У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу "Запоріжсталь", який входить до групи "Метінвест" РІната Ахметова. Окрім того, Шурма був головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок". У травні 2021 року його призначили членом наглядової ради "Укроборонпрому".

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Зазначимо, що батьком Ростислава Шурми є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Ігор Шурма, що свого часу активно підтримував експрезидента Віктора Януковича. Ігор Шурма був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Також Шурма-старший відмовляється визнавати "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що "у кожному середовищі є погані люди". Окрім того, у Верховній Раді свого часу не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що "країни Європи цього поки не визнали".