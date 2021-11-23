Україна дійшла до піку та знаходиться на плато, - "слуга народу" Радуцький про ситуацію з COVID-19

Луганська та Львівська області першими вийдуть з червоної зони у зв’язку з епідемією коронавірусу в Україні, непогану динаміку демонструє і Херсонська область.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Якщо ми два тижні тому мали 32 тис. госпіталізованих на тиждень, то за минулий тиждень вже мали 24 тис. Це суттєве зниження. Це додає оптимізму. Сьогодні вся Україна показує, що ми вже дійшли до піку і знаходимось у стані плато. Але щоб така динаміка була по всій країні – поки це не можна сказати. Є дві області (Львівська і Луганська. - Ред.), ще непогану динаміку показує Херсонська область, але вона і зайшла першою в червону зону і просто раніше пройшла пік", - зазначив парламентар.

Раніше голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що виявлені випадки COVID-19 та госпіталізації демонструють прискорення спаду захворюваності в Україні.

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