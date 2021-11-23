Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

Спроби закрити правозахисну організацію "Меморіал" свідчать про те, що Росія перебуває на тому ж шляху, яким пройшов свого часу Сталін.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Delfi.

Це організація, яка зробила вражаючу роботу у політиці пам'яті в Росії, в поясненні злочинів сталінізму й комунізму загалом. Її напрацювання величезні. Архіви, які є дуже важливими для самих росіян, величезні", – сказав міністр журналістам на Кафедральній площі у Вільнюсі.

"Скасування такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким був Сталін. І не інакше", – додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Росії намагаються ліквідувати найстарішу в країні правозахисну організацію "Меморіал". Генпрокуратура РФ вимагає закрити його через те, що "Меморіал" не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Євросоюз закликав РФ відмовитися від планів ліквідації "Меморіалу".