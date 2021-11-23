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Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

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Росія вже стоїть на шляху Сталіна, - міністр оборони Литви Анушаускас
Спроби закрити правозахисну організацію "Меморіал" свідчать про те, що Росія перебуває на тому ж шляху, яким пройшов свого часу Сталін.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посилання на Delfi.

Це організація, яка зробила вражаючу роботу у політиці пам'яті в Росії, в поясненні злочинів сталінізму й комунізму загалом. Її напрацювання величезні. Архіви, які є дуже важливими для самих росіян, величезні", – сказав міністр журналістам на Кафедральній площі у Вільнюсі.

"Скасування такої організації показує, що Росія вже стоїть на тому шляху, яким був Сталін. І не інакше", – додав він.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Росії намагаються ліквідувати найстарішу в країні правозахисну організацію "Меморіал". Генпрокуратура РФ вимагає закрити його через те, що "Меморіал" не ставив на своїх матеріалах позначку "іноагент". Євросоюз закликав РФ відмовитися від планів ліквідації "Меморіалу".

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Топ коментарі

  • S. Fogger
    Станция Сталинская, переход на станцию Путинская. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Гитлеровская.
  • НБ
    *********, уникнувши відповідальності як фашистський режим і співучасник розвязання Другої Світової, ніколи не сходив з "сталінського шляху". Більш того, ми, в Україні, продовжуємо виконувати закритий наказ сталіна про допуск українців до влади в Україні. За цим наказом лише 15% державних, партійних та народногосподарських посад в Україні мали займати етнічні українці. Сьогодні в Кабміні 66% прокацаплених жидів і лише 15,5% етнічних українців. Решта кацапи. То в інтересах кого працює Кабмін ЗЕ? І це при тому що 80% населення України є етнічними українцями. Українці починаючи з 1928 року щоб досягти успіху та професійної самореалізації змушені емігрувати. То може вже пора повернути собі Державу? Відверта зрада жидобільшовиків (космополітів) робить етнічну чистку державної служби нагальною необхідністю. Українці успішні всюди на планеті ... крім України. Навіть *********** керують в основному етнічні українці які там стали хохлами...
  • Kiт Бегемот
    Параллель со Сталиным напрашивается, но на мой взгляд ***** умнее и более циничен - без всех этих идеалов о скорой победе коммунизма.
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