ЄС має намір заборонити компаніям передавати літаки в оренду "Белавіа", - Мішель

У ЄС мають намір заборонити європейським компаніям передавати в оренду літаки для авіакомпанії "Белавіа".

Про це повідомив у вівторок голова Європейської Ради Шарль Мішель, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Найбільша частина літаків компанії "Белавіа" - це лайнери, орендовані в компаній з ЄС. Тільки-но відповідне рішення буде прийнято, а це неминуче, оренду літаків буде зупинено", - сказав він, виступаючи в Європарламенті.

Мішель пояснив, що це приклад тих заходів, які наразі в ЄС готують проти Білорусі. Інших прикладів під час виступу він не навів.

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