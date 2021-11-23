Власник ресторану "Велюр" керуватиме Києвом, якщо ухвалять закон про столицю, - Береза

Зеленський погодився призначити народного депутата від "Слуги народу", власника ресторану "Велюр" Миколу Тищенка головою КМДА після ухвалення закону про столицю.

Про це пише у фейсбуці депутат ВР VIII скликання Борислав Береза, посилаючись на свої джерела в Офісі Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Злі язики з Банкової говорять, що у відомого експерта з молебнів, знавця місць, де продають телятину по 20 гривень, а гречку по 12, і просто суперзірки монозброду, Миколи Тищенка, може розпочатися новий етап у кар'єрі. Справа в тому, що нових кадрів у Зеленського немає, а те, що Тищенко кум Єрмака робить його вкрай довіреною особою, незважаючи на всі скандали та факапи. Тепер Микола має шанси стати тим самим новим головою КМДА після ухвалення закону про столицю, який розкритикували в Раді Європи. Зеленський погодився призначити його", - написав Береза.

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Політик зазначив, що Тищенко вже розпочав підготовку до нової посади – заснував у Верховній Раді міжфракційне об'єднання.

"До речі, не зрозуміло, чому в ВП тоді не хочуть перенести і саму Адміністрацію до "Велюру"? Все виглядало б гармонійно. По-ідіотськи, як і все, що роблять Зеленський з Єрмаком, але в цьому випадку ідіотизм був би гармонійний. А сам Микола Тищенко вже почав робити перші кроки, щоб очолити КМДА. Він уже заявив про створення у ВР МФО "Київ діє". Це стане однією з причин розповідати, що Миколі Київ не чужий і він ним займається. Виходить, що у Зеленського вже все настільки хріново з кадрами, що він готовий призначати маргіналізованого скандального кандидата, що вічно говорить дурниці, чия головна чеснота - це кумівство з Єрмаком", - вважає Береза.

Він упевнений, що призначення Тищенка головою КМДА негативно позначиться на Києві та, відповідно, рейтингах "Слуги народу".

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"Якщо все так і буде, то ми отримаємо новий треш та катастрофу в управлінні Києвом. Але, як каже найбільший політичний лідер сучасності – Какая разница? Адже мета ОП – це сісти на бюджети Києва та пиляти їх. А тут не важливо, хто буде обличчям, головне щоб він був для ОП своїм. Але щось мені підказує, що це точно не сподобається киянам і лише прискорить падіння всіх рейтингів Зеленського та слуг. А ось у цьому вони зараз лідери", - підсумував Береза.