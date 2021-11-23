Єврокомісія виділить до EUR3,5 млн для повернення мігрантів на кордоні з ЄС додому, - фон дер Ляєн

Єврокомісія (ЄК) планує задіяти до EUR3,5 млн для надання допомоги у поверненні нелегальних мігрантів, які опинилися на кордоні Білорусі з Польщею

Про це повідомила у вівторок голова ЄК Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще багато іммігрантів, як і раніше, заблоковані. Ми продовжуватимемо працювати з агентствами ООН для полегшення процесу їх повернення додому. Ми задіємо до EUR3,5 млн для підтримки добровільного повернення мігрантів, які перебувають у Білорусі", - сказала вона, виступаючи в Європарламенті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Німеччина має їх забрати, - Лукашенко про мігрантів на кордоні з ЄС. ВIДЕО

Голова Єврокомісії зазначила, що країни ЄС мають "діяти разом, щоб забезпечити захист європейських кордонів".

"У новому європейському бюджеті EUR6,4 млрд буде виділено на захист кордонів. Наприклад, ми виділяємо кошти на технології електронного спостереження, патрульні транспортні засоби, обладнання для прикордонників та будівництво контрольно-пропускних пунктів, а також на супутникові зйомки та надзвичайно важливу інфраструктуру", - додала фон дер Ляєн.

Також читайте: Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі