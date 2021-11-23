"Слуга народу" Неклюдов: Недільну акцію під ОП влаштували для дестабілізації ситуації в країні

Учасники акції протесту біля Офісу Президента висували вимоги для дестабілізації ситуації в країні, яка й так не є простою.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ заявив нардеп "СН" Владлен Неклюдов.

"Якщо ці погрози втілюватимуться в життя – будуть якісь масові заворушення, хуліганські дії чи провокації, тоді мають реагувати правоохоронні органи, які відповідають за правопорядок в суспільстві. Ті люди висувають такі вимоги якраз задля дестабілізації ситуації в країні, коли вона і так непроста", - сказав він.

Неклюдов наголошує, що тимчасова слідча комісія ВР під головуванням "слуги народу" Мар’яни Безуглої не встановила "фактів щодо підтвердження тієї повістки, яка озвучується учасниками цієї акції". "Там немає нічого, що підтверджувало б факт зради. Принаймні ніхто цього не бачить. Тут проблема тлумачень", - додав він.

На думку Неклюдова, було би неправильно, якби влада виконала вимоги учасників акції протесту.

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"Неправильно виконувати бажання учасників (я вважаю, що це усе проплачено олігархами). Інакше це буде проявом слабкості і капітуляції перед тим, що вони шантажують і президента, і членів нашої партії", - сказав він.

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