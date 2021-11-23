СБУ перетворюється на охорону опричників Зеленського, - нардеп "ЄС" Ар’єв

Провал спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" свідчить про системну роботу зі зриво діяльності української розвідки.

Такої думки дотримується народний депутат "Європейської солідарності" Володимир Ар’єв, про що він сказав у коментарі Цензор.НЕТ.

""Вагнерівці" – це не єдиний випадок, який стався у 2020 році, і який свідчить про системну роботу зі зриву діяльності української розвідки. Зокрема історія із групою Шведа (яка тренувалася для здійснення операції по звільненню українців із донецької в’язниці та ізоляції) і те, що з ними зробила СБУ, свідчить про те, що ця робота була абсолютно цілеспрямованою", - сказав він.

На думку Ар’єва, роботу українських спецслужб підривають планомірно.

"Подивіться, Служба безпеки України перетворюється на особисту охорону опричників Зеленського. Робота розвідувальних органів суттєво послабляється або зривом спецоперацій, або кадровим складом. Тому що фахівців звідти звільняють чи відкривають проти них кримінальні справи. Натомість люди Татарова (заступник голови ОП. – Ред.) та Демченка (перший заступник секретаря РНБО. – Ред.) з прокуратури і МВС обіймають посади в розвідці", - додав він.

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З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" можна ознайомитися тут.