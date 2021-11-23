ДБР обшукало прикордонників на Закарпатті

Співробітники ДБР провели обшуки у зв’язку із незаконним видобутком піщано-гравійної суміші з річки Тиса.

Обшуки провели у посадових осіб Мукачівського прикордонного загону. Про це на брифінгу в Ужгороді доповів директор Територіального управління ДБР у Львові Руслан Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ZAXID.NET.

Слідчі ДБР перевіряли причетність мукачівських прикордонників до незаконної схеми видобування та продажу гравію із річки Тиси.

"Посадові особи Мукачівського прикордонного загону в змові із кількома ФОПами організували та сприяли незаконному видобутку піщано-гравійної суміші із річки Тиси. Дозвіл на роботи, який вони мають, передбачає використання цієї піщано-гравійної суміші для укріплення підпірних стінок річки. Наразі встановлено, що ця суміш продавалася місцевому населенню. Це триває роками й виникає питання, чому інші контролювальні органи, котрі мали вживати заходів щодо припинення злочину, цього не робили", - розказав Ляшко.

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Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова повідомила, що в результаті обшуків було вилучено документацію, втім, підозри нікому не вручали. Імена та кількість осіб, у яких було проведено обшук, не озвучувалися.

Також невідомо, чи цей випадок є окремим епізодом, або він пов’язаний з попереднім, коли у вересні 2021 року керівника одного з міжрайонних управлінь водного господарства на Закарпатті підозрювали у багаторічному незаконному видобутку гравію із трьох річок – Тиси, Тереблі та Тересви. Тоді правоохоронці наголошували, що діяли в межах викриття частини масштабної схеми, яка спричинила шкоду довкіллю в розмірі 250 млн грн.

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