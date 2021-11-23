26 громадян України не пустили в Литву через зміну правил в’їзду

Група громадян України, які прилетіли у Вільнюс, не змогла потрапити в Литву через відсутність необхідних документів. Оскільки ЄС виключило Україну з так званої "зеленої зони", правила в’їзду для українців у країни ЄС змінилися, зокрема і до Литви.

Про це повідомив Український центр захисту трудових прав, інформує Цензор.НЕТ.

"17 листопада 2021 року 26 українцям було відмовлено у в’їзді на територію Литовської Республіки при спробі перетину кордону в Аеропорту Вільнюса. Відсутність необхідних документів послугувала тому, що українці попали у складну ситуацію - 2 ночівлі у аеропорту та повернення в Україну за власні кошти", - йдеться у повідомленні.

Громадян України закликають уважно перевіряти правила в’їзду в Литовську Республіку. "Необачність працівників аеропорту в Україні, які пропустили українських громадян без належної перевірки, мала результатом додаткових втрат часу та грошей тих подорожуючих, яких не пустили", - підкреслили в Центрі.

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