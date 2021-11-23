В США вийшла книжка про Коломойського, його зв’язки із Зеленським і схеми відмивання коштів, – Гончаренко
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Читаю книгу американського розслідувача Casey Michel. Українцям є ким пишатись. За підрахунками автора саме український олігарх і бізнес-партнер Зеленського став найбільшим аферистом за обсягом відмитих грошей в Сполучених штатах. Навіть такі медійні особистості як син нафтового диктатора Екваторіальної Гвінеї Теодоріно Нгема Обіанг не стояли поруч з нашим", - написав Гончаренко.
Книжка American Kleptocracy доступна на сервісі Amazon. Передмову до неї написав шведський економіст Андерс Ослунд.
Гончаренко опублікував цитату з книги, в якій Ігор Коломойський називається "тінню Володимира Зеленського" і людиною, яка привела його до влади.
"Можливо зараз саме час для Коломойського капіталізувати свої відносини з новим наївним президентом", - йдеться в цитаті з книги, яку привів Гончаренко.
За словами нардепа, з книги слідує, що президент США добре проінформований про здатність Коломойського впливати на українську політику.
"Більш того, про цю людину, яка має ключі від Банкової, особисто проінформований президент США. І хоча автор скептичний щодо достатності зусиль американського правосуддя у розслідуванні злочинів Коломойського, ця книга точно приверне увагу до нашого спільного героя", - зазначив Гончаренко.