Звинуватили огульно людину, - Корнієнко про ДТП за участі "слуги народу" Трухіна

Колишній голова партії "Слуга народу", перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко не погоджується з думкою, що у випадку з нардепом від "Слуги народу" Олександром Трухіним запит суспільства на справедливість не був задоволений.

Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, коментуючи резонанс навколо дорожньо-транспортної пригоди за участі Трухіна, інформує Цензор.НЕТ.

"А в чому запит на справедливість? Звинуватити огульно людину – це ж теж не запит на справедливість. Запит на справедливість – це розслідування", - сказав Корнієнко.

Крім того, ексголова партії додав, що Трухіна не відсторонили з посади голови осередки та заступника голови бюджетного комітету у Верховній Раді, тому що "не бачили для цього достатньо підстав інформаційних, бачили інформаційну атаку, яку широко підтримували опозиційні потужності".

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"Висновки кожен свої зробить. Ми маємо взагалі дотримуватися рамки того, що є правоохоронні органи, вони мають це нам сказати. Якщо вони кажуть, що не було камер, це інше питання – де ділися камери, чому їх не було? Там був ремонт, може, їх просто зняли абощо", – сказав він, відповідаючи на питання про те, які висновки, на його думку, зробили виборці з цієї ситуації.

Корнієнко повідомив, що не робив формальних звернень, аби з’ясувати й повідомити суспільству більше деталей щодо аварії.

"Неофіційно, звичайно, ми зверталися до (міністра внутрішніх справ – ред.) Дениса Монастирського, до самого Олександра з проханням максимально відкритіше це комунікувати. Якщо були підозри щодо атаки на журналістів, ми й ці питання ставили, чи була ця атака, чи це наклеп черговий", – додав він.

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Олександр Трухін також очолює Полтавську обласну організацію "Слуги народу" та її політраду. За словами Корнієнка, він не пам’ятає, чи йому пропонували скласти повноваження на час розслідування, але статут не надає голові партії права ухвалювати такі рішення одноосібно.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

ДБР досі не встановило, чи перебував народний депутат за кермом автомобіля.