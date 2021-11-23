Ступінь кандидата наук нардепу ОПЗЖ Киві не присуджували, – Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву ступеня кандидата наук.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", – ідеться у відповіді на запит.

Раніше Кива стверджував, що його позбавили наукового ступеня і називав це формальним приводом для дискредитації.

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Нагадаємо, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Кива заявив, що "сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Кива до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Киви і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Кивою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

У червні 2021 року Міністерство освіти і науки повідомило, що здійснює перевірку матеріалів щодо надання народному депутату Киві ступеня кандидата наук.