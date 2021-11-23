В разі прямої агресії Росії ВР збереться за кілька годин, - Корнієнко

Верховна Рада в разі прямої російської агресії проти України готова зібратися за кілька годин, щоб запровадити надзвичайний або воєнний стан.

Про це заявив перший віцеспікер Ради, нардеп "Слуги народу" Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю що потенціал там за пару годин зібратися є", - повідомив Корнієнко.

Він зазначив, що у разі воєнних дій на території країни Рада зможе оголосити воєнний або надзвичайний стан.

"У Верховної ради може буде тільки один план, якщо є задача ввести воєнний, або надзвичайний стан - зробити відповідні голосування з боку Верховної ради вона має протягом кількох годин...", - зазначив віцеспікер.

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Він повідомив, у разі непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спеціальних заходів для захисту нардепів, аби ухвалити рішення.

"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, не дай боже десь, то зрозуміло що будуть якійсь використовуватися способи захисту депутатів для того, щоб вони могли ці рішення прийняти", - додав Корнієнко.

Він зазначив, що скупчення військ РФ біля кордонів України було і раніше, тому концентрація піхоти та техніки на кордоні з Україною є елементом інформаційної дестабілізації ситуації у країні.

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"Чи буде Росія використовувати будь-яку можливість, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні? Абсолютно", - підсумував Корнієнко.