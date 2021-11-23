Зеленський має відсторонити Єрмака від виконання обов’язків, - Костенко

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак має піти з посади через брехню про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Такої думки дотримується нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тепер президенту потрібно прийняти відповідні кадрові рішення. Якщо йому так не хочеться розставатися з Єрмаком, то має відсторонити його від виконання обов’язків. Але з моєї точки зору, оскільки голова Офісу збрехав про те, що спецоперації не було, то він все ж повинен залишити свою посаду", - сказав він.

Костенко нагадав про випадки, коли в США та інших державах чиновників звільняли не за помилкове рішення, а за брехню суспільству та страх відповідальності.

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"Чим може закінчитися ця історія для Зеленського та Єрмака, залежатиме від їхніх подальших дій. Якби вони вийшли й розказали, що насправді сталося, то потрібно дивитися, що саме відбулося. Якщо не було зради, то відповідатимуть за брехню, яка звучала раніше. Але на даний момент вже втрачено довіру, яку дуже важко повертати", - додав він.

Костенко вважає, що ТСК з розслідування провалу спецоперації себе дискредитувала, і замість неї потрібно створити нову комісію під головуванням опозиції.

"Треба об’єктивно розслідувати справу і заслухати усіх, хто був до неї причетний, – повторно пана Бурбу, її безпосередніх учасників, першого заступника голови СБУ Баранецького, заступника керівника ОП Машовця і першого заступника секретаря РНБО Демченка", - наголосив він.

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З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" можна ознайомитися тут.