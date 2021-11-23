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Зеленський має відсторонити Єрмака від виконання обов’язків, - Костенко

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Зеленський має відсторонити Єрмака від виконання обов’язків, - Костенко
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак має піти з посади через брехню про зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Такої думки дотримується нардеп "Голосу", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тепер президенту потрібно прийняти відповідні кадрові рішення. Якщо йому так не хочеться розставатися з Єрмаком, то має відсторонити його від виконання обов’язків. Але з моєї точки зору, оскільки голова Офісу збрехав про те, що спецоперації не було, то він все ж повинен залишити свою посаду", - сказав він.

Костенко нагадав про випадки, коли в США та інших державах чиновників звільняли не за помилкове рішення, а за брехню суспільству та страх відповідальності.

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"Чим може закінчитися ця історія для Зеленського та Єрмака, залежатиме від їхніх подальших дій. Якби вони вийшли й розказали, що насправді сталося, то потрібно дивитися, що саме відбулося. Якщо не було зради, то відповідатимуть за брехню, яка звучала раніше. Але на даний момент вже втрачено довіру, яку дуже важко повертати", - додав він.

Костенко вважає, що ТСК з розслідування провалу спецоперації себе дискредитувала, і замість неї потрібно створити нову комісію під головуванням опозиції.

"Треба об’єктивно розслідувати справу і заслухати усіх, хто був до неї причетний, – повторно пана Бурбу, її безпосередніх учасників, першого заступника голови СБУ Баранецького, заступника керівника ОП Машовця і першого заступника секретаря РНБО Демченка", - наголосив він.

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З думками інших політиків щодо провалу спецоперації із затримання "вагнерівців" можна ознайомитися тут.

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Не лучше, а єдино можливо.
    Проблема не в дерьмаку а в тому хто його призначив і призначить нового дерьмака, якщо цього приберуть.
  • Alexey Chernyavsky
    А лучше обоих разом!
  • olele
    Олег Леусенко@leusenko1

    1 ч



    Зеленський ліквідує Академію зовнішньої розвідки. Під час війни!
    Щоб не скавчав ворог Данілов, влада повністю виконує накази Кремля.
    Ні, браття, відставка єрмака 1 грудня - це дитячі ігри. Вимагати, як мінімум, треба розпуску Ради, кримінальні справи на відставлену зграю Єрмака.
    Єрмак - регіонал, три каденції в їх банді. Заступники - Татаров, Подоляк, Шурма - риги. Його батько з керівництва КДБ/ФСБ, дружина - громадянка РФ. Брат Єрмака торгував держпосадами. Єрмак злив спецоперацію по Вагнеру.
    Назвіть причину, щоб цей покидьок не змінив трон на грати?
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