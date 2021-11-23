Колишнього суддю Солом'янського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інтернет-видання "Судовий репортер".
Першою про смерть Зінченка у фейсбуці повідомила адвокатка загиблого Лариса Криворучко. Вона написала, що колишнього суддю "застрелили".
Екссуддя Зінченко від березня 2018 року був фігурантом справи про незаконне про заволодіння квартирами померлих киян. Тоді йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство та пособництво в підробленні документів.
У 2019 році справу було передано до Шевченківського суду Києва, а вбивство сталося саме напередодні чергового судового засідання.
Посилаючись на власні джерела, "Судовий репортер" повідомляє, що наразі подія кваліфікується правоохоронцями як самогубство, оскільки тіло знайшли у замкненому помешканні. При цьому джерело видання, твердить "Судовий репортер", повідомляє, що двері до квартири були відчинені, а у квартирі перебували також інші люди.
За даними "Судового репортера", того дня Зінченко начебто мав намір укласти велику ділову угоду, отримавши значну грошову суму. Але ані грошей, ані інших коштовних речей правоохоронці не виявили.