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Колишнього суддю Солом'янського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим

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Колишнього суддю Солом'янського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим
Фото: судовий репортер
Тіло Сергія Зінченка з вогнепальним пораненням знайшли у його квартирі на Подолі минулого четверга.

Про це  Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на інтернет-видання "Судовий репортер".

Першою про смерть Зінченка у  фейсбуці повідомила адвокатка загиблого Лариса Криворучко. Вона написала, що колишнього суддю "застрелили".

Колишнього суддю Соломянського райсуду Києва Зінченка знайшли мертвим 01
Фото: адвокат

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Екссуддя Зінченко від березня 2018 року був фігурантом справи про незаконне про заволодіння квартирами померлих киян. Тоді йому повідомили про підозру в замаху на шахрайство та пособництво в підробленні документів.

У 2019 році справу було передано до Шевченківського суду Києва, а вбивство сталося саме напередодні чергового судового засідання.

Посилаючись на власні джерела, "Судовий репортер" повідомляє, що наразі подія кваліфікується правоохоронцями як самогубство, оскільки тіло знайшли у замкненому помешканні. При цьому джерело видання, твердить "Судовий репортер", повідомляє, що двері до квартири були відчинені, а у квартирі перебували також інші люди.

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За даними "Судового репортера", того дня Зінченко начебто мав намір укласти велику ділову угоду, отримавши значну грошову суму. Але ані грошей, ані інших коштовних речей правоохоронці не виявили.

Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Люстрировали ...
  • Nina Surinamskaya
    Ну як не судом, так судом Лінча покараний... і то добре.
  • Валерка Бродяжный 874b6aa2
    Судебная реформа начала работать.
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