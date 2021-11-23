Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі. ФОТОрепортаж

У Генштабі твердять, що "Джавеліни" використовували під час навчання на полігоні "Широкий лан".

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що "Джавеліни" й "Байрактари" використовували під час інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік.

"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - цитує прес-служба Генштабу слова головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

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В Генштабі зазначили, що на заході також був присутній міністр оборони Олексій Резніков. А також опублікували фотографії з військових навчань.



































Нагадаємо, раніше видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. Воно повідомляє, що Буданов сказав, ніби системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.

Також про це повідомляв "слуга народу" Копитін. В штабі ООС заперечили використання "Джавелінів" в зоні проведення операції.