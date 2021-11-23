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Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі. ФОТОрепортаж

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У Генштабі твердять, що "Джавеліни" використовували під час навчання на полігоні "Широкий лан".

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться, що "Джавеліни" й "Байрактари" використовували під час інструкторсько-методичні заняття в рамках підбиття підсумків діяльності Збройних Сил України за 2021 рік.

"Ми придбали й отримали від партнерів у якості матеріально-технічної допомоги високотехнологічне озброєння, що суттєво підвищило боєздатність Збройних Сил України. Це, зокрема, розвідувально-ударні комплекси "Байрактар" та протитанкові ракетні комплекси "Джавелін". Враховуючи досвід бойових дій в районі проведення операції Об’єднаних сил, ми відпрацювали нову тактику їхнього застосування в бойових умовах та продемонстрували командирам бригад і полків. Ми також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості", - цитує прес-служба Генштабу слова головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного.

Читайте: Українські воїни використовували Javelin під час ведення бою в зоні ООС, - "слуга народу" Копитін. ФОТО

В Генштабі зазначили, що на заході також був присутній міністр оборони Олексій Резніков. А також опублікували фотографії з військових навчань.

Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 01
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 02
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 03
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 04
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 05
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 06
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 07
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 08
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 09
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 10
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 11
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 12
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 13
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 14
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 15
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 16
Генштаб спростовує заяву голови ГУР МО Буданова про застовування Javelin на Донбасі 17

Нагадаємо, раніше видання MilitaryTimes повідомило, що взяло інтерв’ю в очільника ГУР Кирила Буданова. Воно повідомляє, що Буданов сказав, ніби системи Javenlin використовувалися проти російських військ на Донбасі.

Також про це повідомляв "слуга народу" Копитін. В штабі ООС заперечили використання "Джавелінів" в зоні проведення операції.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Повторю. Меня тоже утром в новости от "слуги" напрягло отсутствие фоток. Только с полигона Ширлан. Было очень похоже на пиар. Джевелин -- очень специфическая и дорогая штука чтобы ее использовать не по серьезной технике. По всяким БТР, БМП и подобному у нас и без Джевлеинов инструменты есть.
  • olele
    забувсь?..



    SprechenFührer (67%)@SprechenFuehrer

    11 ч



    Ситуація наступна

  • Romk@
    Это же тот же Буданов у которого и операции по вагнеровцам не было, так что то что он лепит можно делить на два.
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