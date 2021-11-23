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Вищі воєначальники США і РФ Міллі та Герасимов провели переговори "з питань безпеки"

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Вищі воєначальники США і РФ Міллі та Герасимов провели переговори "з питань безпеки"
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо "низки питань безпеки".

Про це повідомив у вівторок речник Об’єднаного комітету полковник Дейв Батлер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Телефонна розмова відбулася на продовження спілкування двох лідерів з метою зниження ризиків та врегулювання конфліктів на оперативному рівні", - йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі розмови.

Нагадаємо, адміністрація США, Держдепартамент і Пентагон впродовж останніх днів неодноразово висловлювали серйозне занепокоєння у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною. У Вашингтоні повідомляли, що проводять інтенсивні консультації з Києвом, російською стороною, а також союзниками та партнерами в регіоні.

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Топ коментарі

  • Muron
    А в цей час наш Найвеличніший, нюхає, нюхає?

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  • irenka ko
    Прикольно, як американці роблять вигляд, що спілкуються з орками. Мені навіть почала подобатись ця їхня дипломатія а-ля кицька з мишою. Наче грається, грається, а потім хлоп і придушила.
  • Ziu Zou
    Чому воєначальнику армії США можна вірити, а злочинцю армії рашки - ні зовсім? Тому що перший - то людина
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