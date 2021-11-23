Вищі воєначальники США і РФ Міллі та Герасимов провели переговори "з питань безпеки"

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав телефонну розмову з начальником Генштабу РФ генералом Валерієм Герасимовим щодо "низки питань безпеки".

Про це повідомив у вівторок речник Об’єднаного комітету полковник Дейв Батлер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Телефонна розмова відбулася на продовження спілкування двох лідерів з метою зниження ризиків та врегулювання конфліктів на оперативному рівні", - йдеться в заяві.

Водночас зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі розмови.

Нагадаємо, адміністрація США, Держдепартамент і Пентагон впродовж останніх днів неодноразово висловлювали серйозне занепокоєння у зв’язку із зосередженням російських військ біля кордону з Україною. У Вашингтоні повідомляли, що проводять інтенсивні консультації з Києвом, російською стороною, а також союзниками та партнерами в регіоні.

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