Секретар Ради безпеки Росії Патрушев: В Україні може спалахнути

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев заявляє про високу ймовірність в Україні масштабної кризи та появи мільйонів біженців.

Про це він заявив в інтерв’ю російській газеті "Аргументы и факты", повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час інтерв’ю йшлося про мігрантів, які намагаються потрапита до Польщі з Білорусі.

"В будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях", - заявив Патрушев.

Він твердить, що до такої ситуації нібито призвели дії Заходу, який, на його думку, "встановив свій протекторат в Україні" та "довів суспільство до безправʼя, а окремі верстви населення до злиднів".

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