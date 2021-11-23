Суддя-мільйонерка Ільєва декларує свої статки як родинні подарунки, хоча родичі не мають таких доходів, - Bihus.Info. ФОТОрепортаж

Суддя Тетяна Ільєва твердить, що землю їй подарувала тітка, а гроші на будівництво маєтку - мати-фермерка. Але обидві жінки офіційно не мають статків, які дозволили б робити такі подарунки, а одна з них взагалі торгує пиріжками на ринку в Могилеві-Подільському.

Про це йдеться в матеріалі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що в маєтку Ільєвої у Хотянівці є будинок площею 264 кв. метри, а добудовують ще один, менший.

Фото: Бігусінфо

Як відомо з офіційної декларації, вартість будівництва маєтку порівняна з ціною двокімнатної квартири на околиці Києва – 1,8 млн грн. Саме ж декларування грошей як подарунок матері-фермерки відбулося вже після початку будівництва: спочатку 1 млн грн, а потім ще 1,5 млн.

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Землю під будівництво Тетяні Ільєвій нібито презентувала тітка - 24 сотки в Хотянівці, приблизна ринкова ціна яких становить близько 2.5 млн грн.

Це при тому, що обидві - і мати, й тітка - офіційно таких статків не мають. Обидві займаються торгівлею та фермерством.

Журналісти з'ясували, що мати судді торгує пиріжками на ринку в Могилеві-Подільському та володіє 50 гектарами землі протягом останніх 10 років. "Фермерством" Ільєва-старша заробила "аж" понад 20 тисяч доларів.

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"Окрім нерухомості родина судді володіє і дорогими автомобілями. Зокрема, на початку листопада суддя купила Range Rover. На сайтах з продажу такі авто коштують від пів мільйона гривень. Цікаво, що Range цьогоріч став вже третім автомобілем Ільєвої. До цього суддя їздила на Mercedes G-класу і на BMW X5. На доньку Ільєвої записано Land Cruiser 200, вартість якого на ринку стартує з відмітки у півтора мільйона гривень. На момент купівлі машини дівчина тільки закінчила навчання в університеті й співмірних доходів офіційно не мала", - йдеться в сюжеті.

Фото: Бігусінфо

Жодних пояснень щодо реального походження своїх статків суддя Ільєва давати журналістам не стала.

Розслідувачі припускають зв'язок між походженням статків судді та справою, через яку НАБУ вчинили обшук в її кабінеті у Печерському райсуді. В листопаді 2020-го Ільєва зняла арешт з коштів в сумі 110 700 євро і 9 300 доларів, вилучених у колишнього першого заступника голови правління компанії "Хліб України" Андрія Миханіва. Його було звинувачено у відмиванні грошей, викрадених експрем’єром Павлом Лазаренком.

На той момент справу вже розглядали в суді, тому формально Тетяна Ільєва не мала права на зняття цього арешту.

Фото: Бігусінфо

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