Головні новини 23 листопада: "Джавеліни" на Донбасі, "опоблоківець"-ексменеджер Ахметова в ОП

Всі обговорюють, чи використовувала Україна проти окупантів "Джавеліни", колишній менеджер Ахметова та член "Опоблоку" Шурма йде працювати в ОП, США запроваджують санкції проти "Північного потоку", - головні новини 23 листопада.

"Джавеліни" на Донбасі: для навчань чи проти окупантів?

Все почалося з інтерв’ю очільника ГУР МО Буданова, який заявив, що ЗСУ застовували на Донбасі "Джавеліни". Слідом за ним інформацію підтвердив "слуга народу" Копитін - він навіть опублікував фотки їх застосування. А от у штабі ООС це заперечили. Крапку в дискусії поставив Генштаб: так, "Джавеліни" дійсно використовували, але не для відсічі ворогу, а в рамках навчань на полігоні "Широкий лан".

Пєсков твердить, що Росія не збирається нападати на Україну

"Американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, до нападу, а ми стверджуємо, що Україна планує агресивні дії проти Донбасу, "ЛНР" та "ДНР", це нюанс, який потрібно правильно розуміти та правильно трактувати", - твердить прессекретар Путіна. А от секретар Радбезу РФ Патрушев каже таке: "В будь-який момент в Україні може спалахнути так, що мільйони українців побіжать шукати притулок в інших місцях".

Тим часом вищі воєначальники США та Росії проводять перемовини "з питань безпеки", США розглядають можливість направити в Україну військових радників, а міністр оборони Резніков нагадує: наш резерв територіальної оборони становить 200 тис. людей.

Менеджер Ахметова Шурма став заступником Єрмака

Ростислав Шурма буде займатися в ОП програмами стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності. Він - колишній гендиректор заводу "Запоріжсталь", що належить Ахметову, та був головою Запорізької регіональної організаціх партії "Опозиційний блок". Батько Ростислава Шурми - ексдепутат від "Опоблоку" Ігор ШУрма, активний соратник Януковича.

США запроваджують санкції проти "Північного потоку"

Уряд США додав до переліку підсанкційних суб'єктів, пов’язаних із Nord Stream 2, одну організацію та судно, причетні до проєкту російського газопроводу. Кремль вважає ці санкції незаконними та неправильними, Лавров обіцяє "адекватно реагувати", "Нафтогаз" - вітає рішення.

Сьогодні ж президент США Байден наказав надати доступ до 50 мільйонів барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни для американців та забезпечити постачання нафти у світі.

МВФ виділяє Україні транш у 700 млн доларів

На рахунки України транш від МВФ потрапляє миттєво. Ці гроші витратять на підтримку фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19. При цьому Україна має виконати ряд умов - зокрема, призначити голову САП до грудня та підтримати населення в період підвищення світових цін на газ.

"Слуга народу" Куницький порушив ПДД дорогою на засідання про безпеку руху

Нардеп від "СН" на Porsche Panamera летів у Харкові на засідання виїзного комітету ВР, на якому рзглядали питання безпеки дорожнього руху. І - порушив рядність та вимоги дорожного знака.

Island’и вже в Одесі

До Одеси прибули два патрульні катери типу Island. Вони є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд доларів, яку США надали Україні з 2014 року.