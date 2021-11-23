Рішення США задіяти стратегічний нафтовий запас спрацює, але не миттєво, - Байден
Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наші спільні зусилля не можуть одразу вирішити проблему. Однак, зрештою, вони призведуть до позитивних наслідків", - сказав він, виступаючи в Білому домі.
Також Байден запевнив, що високі ціни на енергоносії в США ніяк не пов'язані з його заходами щодо просування відновлюваних джерел енергії.
Байден нагадав, що разом зі США свої стратегічні запаси вирішили використати Індія, Японія, Південна Корея, Великобританія. "Китай також, можливо, докладе зусиль", - додав він.
Раніше у вівторок Білий дім повідомив, що Байден розпорядився використати 50 млн барелів нафти із стратегічного нафтового запасу з метою знизити ціни на пальне для американців та забезпечити постачання нафти у світі.