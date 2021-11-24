Україна сподівається на декілька траншів від МВФ протягом наступного року, - міністр фінансів Марченко
Про те, що 2022 року Україна може отримати декілька траншів макрофінансової допомоги, Марченко повідомив 23 листопада 2021 року в ефірі каналу Україна 24, сповіщає Цензор.НЕТ.
"Ми повинні забезпечити дефіцит бюджету на рівні не вище 3,5% ВВП наступного року і, можливо, інші параметри, які є менш істотними", - зауважим він.
При цьому міністр наголосив, що перш ніж в червні наступного року завершується термін дії програми співпраці з МВФ, треба провести кілька переглядів цієї співпраці.
"Проводячи розумну, виважену та прогнозовану політику, зможемо переконати наших партнерів і отримати ще кілька траншів цієї допомоги. Вона дуже важлива, тому що при підготовці бюджету на 2022 рік ми, зокрема, передбачаємо кошти МВФ", - додав він.
Серед умов, які Україна має виконати задля продовження співпраці з МВФ - поглиблення судової реформи, забезпечення роботи антикорупційних органів та незалежності Нацбанку, реформи в сфері енергетики.