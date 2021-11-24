Підозрюваних у замаху на міністра Лещенка захищають безкоштовні адвокати
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Адвокатом за призначенням для американського бізнесмена стала Алла Угріна. Під час суду вона висловлювала позицію його захисту - згідно з нею, у всьому винна лише Олена Богач. Ми зв’язалися з пані Аллою для того, щоб вона розповіла про ситуацію докладніше, однак вона відмовилася розповідати інші подробиці, пославшись на таємницю слідства. Крім того, участь у цьому процесі, на думку Алли Угріної, для неї завершена. "У пана Курта буде платний захисник", - запевнила вона. Утім, знайти адвоката американець ще не зміг: "Не так легко знайти адвоката, який бездоганно володіє юридичною термінологією англійською, у такий короткий проміжок часу".
Адвокат другої підозрюваної, Ігор Шаповалов, також є безкоштовним адвокатом за призначенням, і на сьогоднішній день він також все ще залишається її єдиним захисником. Як відзначив Ігор Шаповалов у розмові з Цензор.НЕТ, певна річ, до захисту у суді ще дуже далеко, на даний момент триває слідство. За інформацією захисника, заарештованих підозрюваних ще навіть не допитали.
Нагадаємо, американського бізнесмена та його знайому підозрюють у тому, що вони були замовниками замаху на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.