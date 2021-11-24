Аксьонов запросив президента Болгарії Радева до окупованого Криму

Голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонова запрошує відвідати Крим президента Болгарії Румена Радева, який раніше називав півострів "російським".

Про це Аксьонов написав у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Підтримую ініціативу болгарської громади щодо запрошення Румена Радєва до Криму. Російський та болгарський народи пов'язують традиційно дружні стосунки, спільна історія, православна віра. Ми завжди раді побачити болгарських гостей на кримській землі", - зазначив він.

Аксьонов вважає, що Радев міг би нібито особисто переконатися, що на півострові панує "вільний вибір вільних людей".

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Нагадаємо, раніше президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим "російською територією", а антиросійські санкції ЄС - неефективними. 19 листопада МЗС України запросило посла Болгарії в Києві Костадіна Коджабашева у зв’язку з висловлюваннями глави держави.

ЦВК Болгарії 22 листопада оголосила остаточні результати президентських виборів, згідно з якими Радева переобрано на другий термін.

В МЗС України повідомили, що офіційна позиція Болгарії залишається незмінною: Крим - український.