Україна пройшла пік смертності від COVID-19, - НАН

НАН України опублікували прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 24 листопада – 7 грудня 2021 року ("Прогноз РГ-56").

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАН у фейсбуці.

Зазначається, що прогноз підготувала Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні (базова установа – Інститут проблем математичних машин і систем НАН України): https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx...

"В останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками. Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових виявлень поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%. Найпізніше було пройдено пік смертності: 8–12 листопада 2021 року. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

За даними НАНУ, попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із COVID-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року офіційна кількість жертв COVID-19 в Україні може сягнути 100 тис., - НАН

Також науковці зазначають, що було отримано оцінку ефективності вакцинації для запобігання госпіталізації для окремих вікових категорій, що склала від 84 до 92% для повної вакцинації.