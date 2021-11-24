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За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства, а як додаткове покарання - конфіскувати майно

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За "екстремістські злочини" МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства, а як додаткове покарання - конфіскувати майно
МВС Білорусі пропонує позбавляти громадянства за "екстремістські злочини" та встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на "екстремістські інтернет-ресурси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі нами спільно із зацікавленими державними органами опрацьовуються законодавчі ініціативи, спрямовані на гарантування національної безпеки держави. Зокрема, вважаємо, що громадянство Республіки Білорусь може бути втрачено особами, визнаними винними у скоєнні окремих категорій злочинів екстремістської спрямованості або заподіянні тяжкої шкоди інтересам Білорусь, незалежно від способу набуття громадянства", - заявив в інтерв'ю виданню "Мінська правда" начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією МВС Білорусі Андрій Паршин. Інтерв'ю було опубліковано у вівторок на сайті видання mlyn.by.

Крім того, у МВС вважають "необхідним встановити безумовну адміністративну відповідальність за підписку на інтернет-ресурси, чиї матеріали визнані екстремістськими, та застосовувати до осіб, які вчинили злочини екстремістської спрямованості, як додаткове покарання загальну конфіскацію їхнього майна".

За словами Паршина, у 2021 році Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією встановило 120 власників та адміністраторів інтернет-ресурсів деструктивної спрямованості. Обмежений доступ до 104 таких інтернет-ресурсів, матеріали 125 телеграм-каналів та чатів визнані екстремістськими. За рішенням МВС Білорусі є екстремістськими формуваннями 13 груп громадян, їхня діяльність заборонена.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ще забули "поражение в правах" на 5-10-20 років! І "10 лет без права переписки"!
  • faust7808
    Придется отблагодарить МВД БелоруССии цветами
  • Яр Холодний
    Сначала били самых родовитых,
    Потом стреляли самых работящих,
    Потом ряды бессмысленно убитых
    Росли из тысяч самых немолчащих.

    Среди последних - всё интеллигенты,
    Радетели достоинства и чести,
    Негодные в работе инструменты
    Для механизма поголовной лести.

    В подручных поощряя бесталанность,
    Выискивала власть себе подобных.
    В средневековье шла тоталитарность,
    Создав себе империю удобных,

    Послушных, незаметных, молчаливых,
    Готовых почитать вождём бездарность,
    Изображать воистину счастливых,
    По праву заслуживших легендарность...

    Держава, обессиленная в пытках,
    Ещё не знала о потерях сущих,
    Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
    Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

    (Ігор Коханівський 1989)
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